Itālija regulēs nelegālo migrantu darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos

Itālijā katru vasaru uz augļu un dārzeņu novākšanu ierodas tūkstošiem strādnieku no Āfrikas, kā arī no Bulgārijas un Rumānijas. Viņi bieži saņem mazu atalgojumu par ilgām darba stundām un tiek izmitināti antisanitārās nometnēs. Daudzus no viņiem ekspluatē mafijas grupējumi.