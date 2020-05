Imanta Kalniņa jubilejas koncertu klātienē varēs baudīt 20 cilvēki

"Nav neviena latvieša, kas nemīlētu un nedungotu kaut reizi dzīvē kādu no Kalniņa melodijām, tās ir folkllorizējušās - kļuvušas par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Cauri laikiem - bērnības mīļās melodijas no "Zaķīšu pirtiņas", iespaidīgā partitūra no kinofilmas "Pūt vējiņi", monumentālā kora dziesma "Kamēr vēl dreb mana roka" vai Latvijas kultūras kanonā ierakstītā Ceturtā simfonija - Kalniņa mūzika mūs pavada, stiprina un iedvesmo. Tāpēc mēs gribam godināt komponistu un viņa dzimšanas dienā mūs visus sveikt ar koncertuzvedumu "Kamēr vien gliemeži skrien". Lai Kalniņa mūzika stiprina ikvienu ģimeni un klausītāju," sacīja Bartkeviča.