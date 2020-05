Respiratoru piegādātājs norāda uz birokrātiju aizsarglīdzekļu iepirkumos

Viņa uzteic sadarbību ar Nacionālā veselības dienesta vadītāju Edgaru Labsvīru, kurš pats ir viesojies uzņēmumā un iztaujājis par aizsarglīdzekļu kvalitāti. Sadarbības rezultātā vairākām slimnīcām un Neatliekamās medicīniskās palīdzība dienestam respiratori piegādāti "pa tiešo". Taču Afanasjevas vērtējumā Latvijas valsts ir nokavējusi aizsarglīdzekļu iepirkšanu, jo pasūtījumi no citām valstīm bijuši daudz agrāk, apmaksāti līdz pat augustam, un "Tavol" Latvijai var nodrošināt vien pārpalikumus, saskaņojot ar "Dräger".

Piegādes kavē ne tikai vilcināšanās, bet arī nepieciešamo materiālu trūkums tirgū. Savukārt uzņēmums šomēnes gatavojas uzlabot savas pakošanas līnijas, lai varētu palielināt piegāžu apjomu. Taču Afanasjeva nevarēja pateikt, cik daudz no precēm nonāks tieši Latvijā. "Esam gatavi taupīt materiālus, un no ekstra pārpalikumiem, saskaņojot ar "Dräger", piegādāt maskas Latvijai, bet viss atkarīgs no valsts iepirkumu sistēmas," apgalvoja viņa.