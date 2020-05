Pie skatītājiem nonāk jauns komēdijseriāls "Varenie" par Katrīnu Lielo

FOTO: kadrs no seriāla

No 16. maija LMT viedtelevīzijas skatītājiem pieejams rotaļīgi bezkaunīgais komēdijseriāls "Varenie" (The Great), kas caur satīrisku ironiju mūsdienīgā stāstā atklāj Katrīnas Lielās ceļu no vienkāršas, romantiskas meitenes līdz spēcīgai un visilgāk valdošajai sieviešu kārtas pārstāvei Krievijas impērijas vēsturē.