Situācija pasažieru gaisa pārvadājumos ir gluži kā pēc kara

- Pašreizējā situācijā mēs dzīvojam no savām finansēm, jo pagājušajā vasarā veiksmīgi emitējām obligācijas 200 miljonu eiro apmērā. Tāpat pagātnē esam labi nopelnījuši. Kopš 17. februāra “airBaltic” ir pārtraukusi regulārus pasažieru lidojumus, ja neskaita repatriācijas lidojumus. Mēs turpinām maksāt un pildīt savas saistības no saviem līdzekļiem. Atbalstu no valsts saņemsim aptuveni divu mēnešu laikā. Mēs savas operācijas varēsim turpināt ar saviem līdzekļiem, tomēr, krīzei turpinoties, būs nepieciešami papildu līdzekļi, un šo naudu iegūsim no mūsu akcionāra.