"Conexus" tiesā apstrīd SPRK lēmumu

"No savas puses esam darījuši visu iespējamo, lai izpildītu sertificēšanas prasības, neskatoties uz to, ka joprojām norit tiesvedības process par šo nosacījumu tiesiskumu pēc būtības. Tāpēc esam vērsušies ar pieteikumu tiesā, kurā lūdzam izvērtēt regulatora pieņemtā lēmuma pamatotību un lemt par piemērotā brīdinājuma atcelšanu un sertificēšanas nosacījumu izpildes termiņa pagarināšanu," pauda "Conexus" valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne, uzsverot, ka sertificēšanas izpildes termiņa ievērošana ir atkarīga ne tikai no "Conexus" un tās akcionāriem, bet arī no valsts lēmumiem.