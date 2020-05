Kā izskatās "Street Food" divu metru attālumā Kalnciema kvartālā

Šogad likās, ka ilggadēji iemīļotais Kalnciema kvartāla Street Food festivāls nenotiks, tomēr ir rasta iespēja darboties arī krīzes apstākļos. Sākot no 14. maija, “Street -2m- Food” Kalnciema kvartālā notiks katru nedēļu no trešdienas līdz piektdienai no plkst. 12.00 līdz 20.00.