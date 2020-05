KNAB rosina sākt kriminālvajāšanu pret pretrunīgi vērtēto uzņēmēju Ronaldu Alpi

Plašāk stāstīsim šovakar @ltvpanorama , bet iepriekš par to vēstīja @ltvdefacto . https://t.co/ShCp69wr33 https://t.co/b9J6a9HyBF

KNAB izplatītā infografika, iespējams, liecina, ka persona, izliekoties par vairākiem cilvēkiem, no citām personām pieprasīja finanšu līdzekļus, kurus vienā gadījumā saņēma, iespējams, izmantojot starpnieku.

Raidījums norādīja, ka Alpes vārds iepriekš vairākkārt figurējis dzeltenās preses slejās, jo viņš esot savaldzinājis, bet vēlāk apkrāpis vairākas sabiedrības dāmas. Par to viņš izpelnījās dusmīgus ierakstus sociālajos tīklos, kas tika plaši apspriesti, tāpat kā viņa lūgumi šos paziņojumus dzēst.

Alpe bija apsūdzēts pat divos kriminālprocesos, kas saistīti ar krāpšanu lielā apmērā. Viens no tiem sākts pirms četriem gadiem - tajā Alpe apsūdzēts par to, ka izkrāpis no kādas sievietes gleznas vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā.