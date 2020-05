Ražotāja: Pieprasījums pēc sadzīves sejas maskām ir krities

"Martā pieprasījums bija liels, tagad tas ir krities, jo tirgū maskas kļuvušas pieejamas," norādīja Mureviča, skaidrojot, ka pašlaik uzņēmumam ir izveidojušies masku krājumi, bet vajadzības gadījumā ražotājs ir gatavs atsākt to šūšanu.

Uzņēmuma valdes locekle norāda, ka nevar konkurēt ar Ķīnas ražotāju cenām, taču maskas esot kvalitatīvas. Intereses no lielveikalu vai aptieku tīkliem par masku piegādi līdz šim nav bijis.

Mureviča stāstīja, ka aptiekām nepieciešamas sertificētas maskas, bet Latvijā iespēju sertificēt preci nav. Tuvākā vieta, kur to var izdarīt, ir Somija, un sertificēšanas iestādē ir lielas rindas. Uzņēmuma produkciju var iegādāties vai pasūtīt ražotnē Daugavpilī.

Ņemot vērā "Lattex D" pieredzi, ir saņemts pasūtījums no Somijas, un uzņēmums šūs lielu daudzumu masku no sertificēta auduma, ko sagādājis pasūtītājs.

Mureviča atklāja, ka ārkārtējā situācija uzņēmumu vēl nav ietekmējusi, taču bažas rada pandēmijas otrais vilnis rudenī un ekonomikas stāvoklis citās valstīs, kur ir sadarbības partneri. Pašlaik nav aktuāli arī pārtraukumi izejmateriālu piegādēs, jo materiāli sagādāti jau decembrī, un to pietiek līdz septembrim. Darbu turpinot arī visi vairāk nekā 100 uzņēmuma darbinieki ražotnēs Daugavpilī un Daugavpils novada Randenē.

Patlaban šajā teritorijā darbojas uzņēmums "Lattex D", kura abi ražošanas cehi ražo līdz 600 vienībām dažādas produkcijas, no tiem Randenes cehā - līdz 150 vienībām dienā.

Uzņēmums ražo divu veidu maskas - meltblauna maskas, kas sastāv no pieciem slāņiem, kā arī trīsstūrveidīgās maskas, kur pirmais un trešais slānis 100% sastāv no kokvilnas, savukārt iekšpusē ir iestrādāts no neaustā materiāla veidots filtrs. Saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju, uzņēmuma jauda spēj nodrošināt līdz 3000 piecslāņu meltblauna tipa masku un līdz 4000 trīsslāņu masku ražošanu dienā. Maskas var mazgāt.