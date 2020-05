Atver virtuālo galeriju mākslinieku atbalstam "Atbalstissimo"

Projekta ideja ietverta tā nosaukumā "Atbalstissimo". Tas sevī apvieno divus vārdus - itāliešu "bravissimo" un latviešu "atbalsts". Virtuālā galerija iecerēta kā solidaritātes platforma. 90% mākslas darba vērtības tiešā veidā nonāks pie to radītājiem.

Zonne norādīja, ka māksla ir viena no Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes smagāk skartajām nozarēm un vienlaikus būtiska šodienas ikdienas nepieciešamība, jo spēj gan iedvesmot, gan palīdzēt uz pasauli paraudzīties no cita, varbūt neierastāka skatupunkta.

"Taču mēs apzināmies, cik svarīgs ir savstarpējais atbalsts un pleca sajūta, un vienlaikus esam pārliecināti, ka māksla dzīvei spēj piešķirt to virsvērtību, kas kardināli maina tās kvalitāti. Mākslinieki ir vizionāri, un dzīvošana līdzās mākslai padara par tādiem arī apkārtējos," pavēstīja Rudzāte.

"Arterritory.com", kas lasītājiem pieejams latviešu, angļu un krievu valodā, ir vizuālās mākslas medijs, un līdz šim bijis galvenokārt privāti atbalstīts projekts, skaidroja Meistere. Kopš dibināšanas brīža tā lielākais atbalstītājs bija SIA "Alfor", bet līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī uzņēmuma finansējums platformai tika pilnībā pārtraukts. "Mums nācās šķirties no lielākās daļas līdzšinējās un lieliskās komandas," skaidroja platformas pārstāvji. Tomēr portālu ir izdevies saglabāt, kā arī īstenot virkni jaunu iniciatīvu. To vidū ir arī solidaritātes projekts "Ko dara mākslinieks/-ce?", kurā piedalījušies vairāk nekā 50 mākslinieki no visas pasaules.