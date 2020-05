Perspektīva dzīvesvieta - Ādaži

No Rīgas Ādaži ir nieka 21 km attālumā, turklāt ceļš ir brīnišķīgs - ved caur sakopto Baltezeru, pirms tam var piestāt pie "Baltvillas" restorāna un SPA. Iebraucot Ādažos, pārsteidz to modernums un kārtība: pie Rīgas - Tallinas lielceļa izveidots veikalu un servisu centrs, bet netālu jau pats ciemata centrs. Gribētos nedaudz pieminēt Ādažu vēsturi, kura iestiepjas pat līdz 13. gadsimtam. Ādažu pils Neuermühlen minēta 1204. gadā, bet modernais Ādažu veidols vēlāk veidojas ap Gaujas un Rembergu muižu, kā arī upi Gauju. Ciemats stiepjas gan Gaujas labajā, gan kreisajā pusē. Nesen apstiprinātajā Rīgas metropoles areāla atīstības plānā Ādaži ir viens no pieciem Rīgas satelītcentriem (Pierīgas centri ar īpašu lomu).