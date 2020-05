Kardiologi: asinsspiediena kontrole pandēmijas laikā ir svarīgāka nekā jebkad!

Latvijas Hipertensijas un aterosklerozes biedrības prezidents prof.Kārlis Trušinskis: “Augsts asinsspiediens mūsdienās ir galvenais slepkava, kas nesnauž arī pandēmijas laikā. Atsķirībā no jaunā vīrusa, kuram šobrīd nav pieejamas vakcīnas un zāles, augstu asinsspiedienu mūsdienās ir iespējams sekmīgi ārstēt ar efektīvām zālēm, drošā un pacientam draudzīgā veidā samazinot asinsspiedienu un pasargājot no infarkta un insulta riska. Atcerieties - ja jūs pasargāsiet sevi no paaugstināta asinsspiediena un samazināsiet arī citus riska faktorus, tostarp, augstu holesterīna un cukura līmeni asinīs, jūs varēsiet sevi labāk pasargāt arī no COVID19 ietekmes!”

* NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants. Lancet 2017;389:37-55. ** Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005; 365:217-223.