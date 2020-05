Ķīpsalā sāk darboties brīvdabas kino

"Drive in kino" Ķīpsalā piedāvā baudīt divus līdz četrus seansus dienā, kuros varēs redzēt komēdijas, drāmas, romantiku, asa sižeta filmas un multfilmas no lielākajām starptautiskajām filmu studijām. Vienai automašīnai jāiegādājas tikai viena biļete, norāda kino seansu rīkotāji.

Uz "Drive in Kino" Ķīpsala var doties tikai automašīnā un izkāpšana no transportlīdzekļa nebūs atļauta. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, automašīnas būs jānovieto ar divu metru distanci. Auto ar atvērtu virsbūvi, velosipēdistiem, motocikliem, kā arī kājāmgājējiem dalība pasākumā ir liegta. Dodoties uz "Drive in Kino" Ķīpsala, jāievēro atļautā spēkrata ietilpība, kā arī pulcēšanās vienas mājsaimniecības ietvaros, bet biļete uz vienu auto ir jāpērk tikai viena.