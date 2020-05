Neviens no cilvēkiem nenāk šajā pasaulē tāpat vien. Katram no mums dzīvē ir sava misija. Cits jautājums, vai mēs to saprotam un realizējam. Kā dzīvojam? Cik daudz gatavi esam "drupināt" savu egoismu un cik daudz gatavi dot no sevis citiem. Un ja es tā padomāju par savu dzīvi, tad es vēlos savu dzīvi dzīvot dodot. Tā ir mana dzīves misija.