Kariņš premjera amatā pērn nopelnījis 65 979 eiro

Premjers arī deklarējis sev piederošas akcijas virknē ASV reģistrētu kompāniju. Uzņēmumā "Caterpillar Inc." Kariņam pieder daļas 1772 ASV dolāru (1703 eiro) nominālvērtībā, "First Solar Inc." - 559 dolāru (537 eiro) nominālvērtībā, "General Electric Co." - 2232 dolāru (2145 eiro) nominālvērtībā, "Lilly Eli&Co." - 7228 dolāru (6943 eiro) nominālvērtībā, "Wabtec Corporation" - 77 dolāru (74 eiro) nominālvērtībā, "Dow Inc." - 547 dolāru (526 eiro) nominālvērtībā, "Corteva Inc" - 295 ASV dolāri (283 eiro) nominālvērtībā un "Dupont de Nemours Inc." - 642 dolāru (617 eiro) nominālvērtībā.