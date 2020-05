Lembergs noraida savu patiesā labuma guvēja statusu, taču deklarē 8 centus vērtas tiesības

Ventspils brīvostas pārvaldi pagājušajā decembrī uz pāris nedēļām ASV bija iekļāvusi tā dēvētajā Magņitska sankciju sarakstā kā Lemberga kontrolē esošu organizāciju. Pēc viņa aiziešanas no valdes priekšsēdētāja amata (pērn nopelnīti 41 316 eiro), Ventspils brīvosta no melnā saraksta tika svītrota. Taču visas trīs pieminētās Lemberga vadītās biedrības joprojām ir Magņitska sarakstā. Ventspils attīstības aģentūra pērn bija Lemberga ienākumu lielākais avots – tikai mazliet pietrūka, lai tur viņš būtu saņēmis apaļus 100 tūkstošus eiro (99 300 eiro). Arī sankcijām pakļautajā Latvijas Tranzīta biznesa asociācijā Lembergs pērn nopelnīja vairāk nekā Ventspils domē (attiecīgi 23 788 eiro un 23 056 eiro). Savukārt Lemberga lielā pensija (73 111 eiro) jau dažus pēdējos gadus nav nekāds jaunums.

Pērn Lembergs saņēma arī iespaidīgu dāvinājumu no savas meitas Līgas Lembergas – 86 tūkstošus eiro. Publiski viņš no saviem vecākajiem bērniem, arī līdzapsūdzētā dēla Anrija, mēģina distancēties. Piemēram, nesenā iesniegumā Latvijas Televīzijai Aivars Lembergs iebilda pret “de facto” sižetos lietoto apzīmējumu “Lembergu ģimene”: “Nav jābūt īpaši gaišam, lai apjēgtu, ka Aivaram Lembergam ir sava ģimene, Anrijam Lembergam sava un Līgai Lembergai sava. Visas šīs trīs ģimenes kopā neveido Lembergu lielģimeni.”

Taču dāvinājums no meitas nav pārsteidzošākais jaunums. Kaut kas līdz šim Lemberga deklarācijās nebijis parādās sadaļā, kurā tiek prasīta informācija par gūto labumu no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas. Proti, patiesā labuma guvēja statuss.

Astoņas vienādas ailītes ar ierakstu “Patiesā labuma guvēja tiesības”. Katrai pretī norādītā vērtība – viens cents. To, uz kādiem uzņēmumiem šīs tiesības attiecas, no deklarācijas publiskās daļas šobrīd saprast nevar. Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gan skaidro, ka šī vēl varētu nebūt galīgā Aivara Lemberga deklarācijas versija, jo mēneša laikā no publicēšanas to vēl var labot.