Atlīdzība valsts uzņēmumu vadītājiem - iespēju maksimums uz atļautā robežas

Savukārt septiņi citi uzņēmumi aizvien vēl to turpina: "Latvijas Valsts meži," "Latvenergo", "Starptautiskā lidosta Rīga", "Elektroniskie sakari", Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor", "LatRailNet", "Sadales tīkls", "Latvijas Elektriskie tīkli". Piemēram, "Latvenergo", kur valdes locekļi ieņem galvenā izpilddirektora, attīstības, finanšu un citu direktoru posteņus. Arī šī uzņēmuma kapitāldaļu turētājs neredz pamatu mainīt šo praksi. "Ir divas lietas, kas ir kritiskas, lai pieteiktos uz šiem amatiem, viens ir šis atalgojums, otrs, kas notiek ar viņiem, ja viņus atceļ, vai ir kompensācijas. Ja šīs lietas ir sakārtotas valsts līmenī, tad varbūt no šiem apvienotajiem amatiem var arī atteikties.

Pārresoru koordinācijas centrs, saskaņā ar valdības deklarācijā paredzēto, šomēnes iesniedzis ziņojumu par pakāpenisku valsts uzņēmumu pārvaldīšanas centralizāciju. Ja ideju atbalstīs, tā attieksies uz deviņiem lieliem valsts uzņēmumiem: AS “Latvijas valsts meži”, AS “Latvenergo”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, VAS “Latvijas Loto”, AS “Augstsprieguma tīkls”, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, VAS “Latvijas Pasts”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.