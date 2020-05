Vai izdosies kārtējais mēģinājums labot nevienlīdzīgo sociālo apdrošināšanu?

“Es ceru, ka faktiski šogad Covid krīze būs arī kā iemesls, iegansts uzlabot šo sistēmu Latvijā,” saka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Skride (A/P). Konkrētu piedāvājumu gan viņš gaida no valdības, uzverot vienīgi finansējumu veselības aprūpei, kura daļa arī nāk no sociālā nodokļa, kā kritēriju, kuru pārskatot sistēmu nevajadzētu aizmirst.

Jau konkrētākus iespējamos risinājumus sauc Nacionālajā apvienībā, norādot, kā jāpārskata paši nodokļu režīmi. Saeimas deputāte Ilze Indriksone (NA) spriež, ka varētu būt divas izvēles - maksāt nodokli no apgrozījuma vai no ienākumiem, no kuriem atņemti izdevumi. “Tā varētu būt tāda pamatnodarbes forma. Bet patentmaksa varētu būt tikai kā papildus ienākumu gūšanas veida nodrošinājums. Bet, ja tā ir tava vienīgā nodarbe, tad tomēr būtu jāizvēlas stabilāki un sociāli aizsargātāki veidi, kā savu uzņēmējdarbību veikt, jo patentmaksātāji šajā brīdī ir visneaizsargātākie,” viņa piebilst.

Arodbiedrības, kas kopumā ir par izmaiņām un savulaik tās virzīja, savukārt gluži pretēji uzsver, ka tās nevar būt darbinieka papildu izmaksas, samazinot ienākumus uz rokas. Tikmēr Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) no vienas puses kopā ar arodbiedrībām iestājas par izmaiņu drīzāku ieviešanu, no otras, līdzīgi kā LTRK, uzsver, ka tajos gadījumos, kur tās ir darba devēja - darba ņēmēja attiecības, šis slogs nevar tikt uzlikts darba devējam. Taču sistēmas maiņa esot vajadzīga, jo tas ir arī konkurences jautājums. “Ja cilvēki ir vienā nozarē, vienā biznesa jomā, bet katram ir dažāda šī nodokļu sistēma, tad tā nevienlīdzība jau notiek arī šajā ziņā,” skaidro LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Izmaiņas sociālo iemaksu sistēmā bija paredzēts skatīt vienlaikus ar kopējam nodokļu politikas izmaņām. Iepriekš bija paredzēts, ka to pirmais uzmetums būs gatavs 31.maijā un izmaiņas varētu stāties spēkā jau nākamgad. Taču tagad vadības vadītājs Krišjānis Kariņš to vairs nesola. “Tā grūtība, protams, ir praksē, ka mēs mēģinām vienoties vispār, kādi būtu iespējamie uzlabojumi nodokļu sistēmā, un tur ir diezgan atšķirīgi viedokļi. Un mēs esam tajā vienošanās stadijā, kas ir šobrīd ļoti tāla no rezultāta.(..) Es vēl neesmu savā prātā nolicis to gala datumu, bet ir skaidrs viens, ka ieviešot jebkādas maiņas, mums ir jādod arī nodokļu maksātājiem pieņemams brīdinājums. Tas nevarētu būt gada beigās, kā līdz šim. Tāpēc mums ir mērķis, ka būtu skaidrība līdz Jāņiem, kādas būs nodokļu maiņas, ar kurām rēķināties janvārī,” sacīja premjers.