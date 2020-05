"The Pretenders" pārceļ albuma izdošana datumu, piedāvā jaunu singlu

1978. gadā izveidotās grupas jaunais studijas albums "Hate For Sale" Covid-19 pandēmijas dēļ pārcelts no 1. maija uz jūlija vidu.

"Turf Accountant Daddy" ir jau ceturtā dziesma no šī skaņu ieraksta, kas seko tādiem singliem kā "The Buzz", "You Can’t Hurt A Fool" un plates tituldziesmai.

Grupa laidusi klajā arī dziesmas "Turf Accountant Daddy" video.

Albums, kas dienas gaismu ieraudzīs 17. jūlijā, tapis ar leģendāro producentu Stīvenu Strītu (Stephen Street), kas plašāk pazīstams kā grupas "Blur" albumu skaņas arhitekts.

Grupas iepriekšējais albums "Alone" izdots 2016. gadā un tas tapa sadarbībā ar Denu Auerbahu (Dan Auerbach) - vienu no populārās amerikāņu blūzroka apvienības "The Black Keys" dalībniekiem. Tas tolaik bija pirmais "The Pretenders" albums kopš 2008. gada "Break Up the Concrete" un dziedātājas Krisijas Haindas (Chrissie Hynde) soloalbuma "Stockholm" (2014).