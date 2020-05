Horoskopi visai nedēļai

AUNS Garastāvoklis šonedēļ var izrādīties samērā svārstīgs. Vajadzētu būt nedaudz apdomīgākam izteicienos, it sevišķi pārrunās ar sadarbības partneriem, priekšniecību. Spēja rast kompromisus starp savām vajadzībām un līdzcilvēku vēlmēm būs viena no izšķirošajām panākumu gūšanā. Nedēļas pirmā puse vairāk piemērota radošām iecerēm, savukārt otrā lietišķa rakstura aktivitātēm. Brīvdienās centies atslēgties no visa, kas skar darbu, pienākumus.