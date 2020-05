TiekamiesTagad ⟩ Latvijas muzeju iniciatīva starp labākajām Eiropā

Kategorijā “Tūlītēja atbilde pandēmijai” (immediate responses) kā labākā prakse atzīmēts Prūsijas kultūras mantojuma fonda (Prussian Cultural Heritage Foundation) aizsarglīdzekļu un masku, kurus ikdienā izmantoti restauratori, ziedošana. Kategorijā “Digitālās iniciatīvas” kā labākās prakses atzīmētas divas iniciatīvas. Šveices organizāciju ierosinātās “Radošās korona vīrusa lekcijas” (Creative Corona Classes) saskaņā ar mērķauditoriju profiliem un vienkāršu pietiekšanās sistēmu, kā arī jaunizveidotas izstādes “Rembrants un portretēšana Amsterdamā 1590 – 1670” virtuālās versijas ar audogidu un digitāli ieskaujošas pieredzes izveidošana Spānijā, kas mēneša laikā palielināja konkrētā muzeja virtuālo apmeklējumu par 50%, salīdzinoši ar to pašu periodu pirms gada.

Ziņojumu publicējusi prestižais Eiropas Muzeju Asociāciju tīkls (NEMO – Network of European Museum Association). Pētījuma un ziņojuma rekomendācijas iekļauj trīs virzienus ikviena Eiropas muzeju atbalstam. Pirmā rekomendācija ir valstīm nodrošināt atbalstu muzeju darbībai šajā laikā, ņemot vērā to zaudējumus. Otra rekomendācija ir valstīm investēt kultūras mantojuma digitalizācijā. Trešā rekomendācija ir nekavējoties sniegt finansiālu atbalstu muzejiem, lai tie varētu atkal vērt durvis apmeklētājiem, nodrošinot sanitārās drošības līdzekļus un prakses.

NEMO ziņojumā iekļāvis aptaujas datus par situāciju pandēmijas skartās 48 valstīs, īpašu fokusu pievēršot situācijai Eiropā. Aptauja notikusi no 24.marta līdz 30. aprīlim. Būtiskākās indikācijas muzeju nozarē ir, ka 2,3 muzejiem no katriem 5 muzejiem COVID19 slēgšanas dēļ ir radušies būtiski zaudējumi (līdz pat 75%-80%). Lielākā daļa muzeju tomēr nav uzsākuši darbinieku atlaišanu. Trīs no pieciem muzejiem ir pārtraukuši brīvprātīgo programmas. Tie muzeji, kuru lielāka ieņēmumu daļa sastāda privāts finansējums, ir visneaizsargātākie. Muzeji, kuri apkalpo starptautisko tūrismu, ir būtiski cietuši no tūrisma kustības pilnīgas apstāšanās, kā arī tiek prognozēta dramatiska ieņēmumu krišanās nākotnē. Četri no pieciem muzejiem ir palielinājuši digitālo klātbūtni. Aptuveni puse ir uzsākusi jaunu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu, būtiski palielinot digitālo klātbūtni un apmeklējumu, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem.