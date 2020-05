PVN likmes samazināšana viesmīlības nozarei – vai opozīcijai taisnība?

Re:Check neizdevās atrast informāciju par “ļoti daudzām valstīm”. Vairākas, piemēram, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Austrija, ir noteikušas nodokļa samazinājumu maskām un/vai dezinfekcijas līdzekļiem, lai atvieglotu to pieejamību. Taču ir valstis, kur to dara, sargājot viesmīlības nozares uzņēmumus no Covid-19 ietekmes. Pašlaik par likmes samazināšanu šajā jomā izlemts Vācijā uz gadu un Norvēģijā uz septiņiem mēnešiem. Valdošā partija šādu soli piedāvājusi arī Bulgārijā. Līdzīgu rīcību nozares gaida Grieķijā un Igaunijā, kur viesnīcu un restorānu asociācija prasa piemērot 0% likmi līdz nākamā gada beigām. Turklāt jāņem vērā, ka ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumiem jau līdz šim virknē valstu ir samazināta nodokļa likme (izmitināšanai samazinātā likme 12% ir arī Latvijā).