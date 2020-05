Kas ir DaBaby? Amerikas repa jaunā sensācija, kas iekaro pasauli

Trīs albumi - "Baby on Baby", "Kirk" un "Blame It On Baby" ielauzušies ASV albumu topa pirmajā desmitā. Šogad gaidāms vēl viens albums.

Pēc veiksmīgā starta ASV, reperis sācis iekarot arī britu klausītāju sirdis. Šobrīd Lielbritānijas singlu topa 1. vietā ir viņa un Rodija Riča (Roddy Ricch) kopdarbs "Rockstar", kas jauniešu iecienītajā aplikācijā "TikTok" kļuvis par virālu deju hitu. Nedēļas griezumā singls pakāpies no 6. uz 1. vietu, nostumjot no līderpozīcijas Dreika hitu "Toosie Slide".

Šis nav pirmais repera panākums UKTop40, 2019. gadā viņš topā viesojās kopā ar bijušo popgrupas "Fifth Harmony" dalībnieci Kamilu Kabeijo (Camila Cabello) dziesmā "My Oh My".