Pašmāju elektroniskās mūzikas projekts "Bel Tempo" izdod otro singlu

"Dziesma sākās ar tekstu “Like a fat piece of bacon, I'm frying in my own making”, kas ir dziesmas tēze. Tas ir vēl viens veids, kā teikt “ko sēsi, to pļausi”, bet, ja parasti šī frāze tiek izmantota lai apzīmētu kaut ko negatīvu, tad “Bel Tempo” šai frāzei ir piešķīruši pozitīvu nozīmi runājot par neatlaidību. Pat dziesmas ģitāras rifs izklausās pēc neatlaidīga oda, kam ir tikai viens mērķis - pamatīgi nokaitināt. “Fat Piece of Bacon” ir satīrisks pārspīlējums, bet vienlaikus godīgs atspoguļojums par lielo enerģijas daudzumu, kas ir nepieciešams, lai atslēgtos no kritikas un negācijām,” tā otrs mūziķis - producents Andis Ansons.