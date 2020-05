RIXC galerija atsāk darbību

Izstādes darbos apskatāmi mākslinieciski eksperimenti ar šķietami pašsaprotamām parādībām – skaņu un gaismu. Izmantojot gaismu kā skaņas avotu un ieguves veidu, tā no neredzamas un netveramas parādības kļūst redzama un ar to iespējams strādāt vizuāli, paverot arvien jaunas iespējas eksperimentiem. No 21. līdz 23. maijam un no 4. līdz 6. jūnijam RIXC galerijā būs iespējams satikt pašu mākslinieci, kura pastāstīs un demonstrēs gaismas dažādos skanējumus. Izstāde apmeklētājiem būs atvērta jaunā darba laika ietvaros – no 21. maija galerija būs atvērta no ceturtdienas līdz sestdienai no plkst. 12.00 līdz 18.00.