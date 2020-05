Tukšums debesīs beidzies: Lidsabiedrībām ambiciozi plāni reisu atjaunošanai

Īrijas zemo cenu aviokompānija “Ryanair” ar saviem plāniem ir daudz “lēnāka”, taču tā cer no 1. jūlija nodrošināt aptuveni 40% no lidojumiem. Vasaras beigās tā cer veikt 90% lidojumu, kas ir – aptuveni 1000 lidojumi dienā. “Ryanair” jau pašlaik veic lidojumus no Londonas Stanstedas lidostas uz Portu un Lisabonu. “Ryanair” lidmašīnās obligāti būs jāvelk sejas maksas, kā arī lidmašīnas apkalpes personālam jāprasa atļauja izmantot labierīcības.