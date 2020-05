Čehija un Slovākija turpina atvieglot ceļošanas ierobežojumus

No 21.maija Slovāki varēs atkal ceļot uz Austriju, Čehiju, Horvātiju, Poliju, Slovēniju, Šveici, Ungāriju un Vāciju. Ja viņu uzturēšanās tur nepārsniegs 24 stundas, viņi netiks ievietoti karantīnā, bet pēc atgriešanās slovākiem netiks veiktas obligātas analīzes.

Savukārt Čehija, kur līdz pirmdienai reģistrēti vairāk nekā 8500 inficēšanās gadījumi un 297 nāves gadījumi, 26.maijā no vispārējas robežkontroles pāries uz nejaušām pārbaudēm.

Tomēr atšķirībā no Slovākijas, Čehija joprojām pieprasīs obligātas analīzes no tiem, kas ieceļo no ārvalstīm.