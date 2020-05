Nav taisnība – bezdarbs Baltijas valstīs aug līdzīgi

Re:Check centās noskaidrot, par kādu laika periodu Reirs runāja. Finanšu ministrijas (FM) Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis atbildēja, ka ministrs izmantojis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sagatavoto informāciju par bezdarba rādītājiem pirmā mēneša laikā pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas visās trīs Baltijas valstīs. Konkrētie dati rāda bezdarba pieaugumu no 23.marta līdz 14.aprīlim, un tobdrīd tas visās valstīs bija ļoti līdzīgs. Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šajā laikā auga par 1% – no 6,4% līdz 7,4%. Igaunijā par 1,1% – no 6% līdz 7,1%. Lietuvā par 1,3% – no 9,5% līdz 10,8%. Tātad apgalvojums, ka kaimiņos pieaugums ir daudz lielāks, nav pamatots.