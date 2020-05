5. maijā kanālā HBO pirmizrādi piedzīvoja jauna dokumentālā filma par krievu izcelsmes Holivudas aktrisi Natāliju Vudu "Natalie Wood: What Remains Behind", kurā veidotāji pieskaras aktrises spožajai karjerai un traģiskajai bojāejai 43 gadu vecumā. Filmā, kas skatāma arī LMT viedtelevīzijā, viena no Vudas meitām Nataša Gregsone-Vagnere (Natasha Gregson Wagner) vēlreiz mēģina šķetināt mātes nāvi, uzsverot, ka nevienu šajā traģēdijā vainot nedrīkst.