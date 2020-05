Jaunus ES repatriācijas reisus uz Vjetnamu patlaban neplāno, Eiropā var atgriezties ar komerclidojumiem

LETA jau vēstīja, ka Vjetnamā no 33 Latvijas valstspiederīgajiem 16 izteikuši vēlēšanos steidzami atgriezties Latvijā ar repatriācijas reisiem, negaidot to komercreisu atjaunošanos, uz kuriem jau savlaicīgi iegādātas aviobiļetes, aģentūru iepriekš informēja ĀM.

"Vienlaikus tiem, kas dažādu iemeslu dēļ nav izmantojuši līdzšinējos reisus, atjaunojas iespējas atgriezties Eiropā ar komerclidojumiem, kas pakāpeniski atsākas vai ir epizodiski pieejami no uzturēšanās vietas trešajā valstī uz starptautisku lidostu vai tieši uz Eiropu. Tā, piemēram, no Vjetnamas iespējams atgriezties ar lidojumu no Hanojas uz Frankfurti 23.maijā un 31.maijā," sacīja Beķeris, norādot, ka līdz ar regulāro reisu atsākšanos no Frankfurtes uz Rīgu vairāki valstspiederīgie no Dienvidaustrumāzijas jau iegādājušies biļetes uz Eiropu un uz Rīgu.