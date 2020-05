Mākslīgais akvārijs: Seulā izstāda milzīgu anamorfisko lūziju

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Anamorfiskas ilūzijas jeb anamorfozes jēdziens radās renesanses laikā – to saprot kā izkropļotu, bet vienlaikus reālistisku projekciju kādā konkrētā vietā, telpā vai zonā, piemēram, pazīstamākās anamorfozes ir optiskās ilūzijas. Reklāmas aģentūra “d’strict” izmantoja tieši šo principu, taču ņemot talkā mūsdienu tehnoloģijas un iespējas. Vilnis ir veidots no vairākiem videomateriāliem, turklāt to pavada skaņas, kas skatītājam rada vēl lielāku realitātes sajūtu.