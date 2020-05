Dzērājšoferis mēģina paslēpties mājā un vēlāk uzbrūk policistiem

Mirklī, kad policisti pamanīja auto un devās pie tā, šoferis un viņa līdzbraucējs jau bija paspējuši pamest spēkratu. Taču bija skaidrs, ka abi nevarētu būt tikuši pārāk tālu. Pavisam drīz likuma sargi sastapa vienu no busiņā redzētajiem. Jautāts, kur ir busiņa vadītājs, vīrietis sacīja, ka nezinot. Mirkli vēlāk policisti turpat blakus esošajā ēkā pamanīja busiņa vadītāju.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Kļuva skaidrs, ka tas ir tas pats vadītājs, kurš pirms kāda mirkļa ir vadījis šo busu. Pie pirmās viņa uzrunāšanas jau bija skaidrs, ka viņš ir stiprā alkohola reibumā. Bija skaidrs, ka viņš ir jāaiztur, tomēr brīdī, kad viņu uzrunāja, lai aicinātu sekot, viņš ar atvēzienu mēģināja iesist policijas darbiniekam. Par laimi darbinieks izvairījās no šī sitiena un veica aizturēšanu. Jāatzīst, ka mājā atradās arī citi ģimenes locekļi, un viens no viņiem no aizmugures uzbruka otram policistam," stāsta Bomiņš.