Zviedrijā ir Eiropā lielākais Covid-19 upuru skaits uz miljonu cilvēku

Lai gan no Covid-19 mirušo skaits Zviedrijā samazinās, vidēji no 12.maija līdz 19.maijam valstī reģistrēti 6,25 nāves gadījumi dienā, rēķinot uz miljonu iedzīvotāju, liecina interneta izdevuma "Our World in Data" apkopotie dati.