Lielbritānija-Latvija caur Baltkrieviju - jau "strādājošs" maršruts

Izdomāti jau veidi, kā pa apvedceļiem braukt uz no Latvijas uz Lielbritāniju un atpakaļ. Kā tas notiek?

Aviosatiksme starp Lielbritāniju un Baltkrieviju nav apstādināta. Mūsu emigrācijas tautieši to aktīvi izmanto tranzītam uz Latviju. “Facebook” pat izveidota speciāla padomu grupa, kā Minskas lidostā nokārtot vīzu un kā nokļūt līdz Baltkrievijas-Latvijas robežpunktam Silenē.

Šo kā īstu naudas āderi saoduši baltkrievu pasažieru pārvadātāji, vēsta TV3. Latviešu vešanai no Minskas lidostas līdz robežai ne tikai taksometri, bet tiek organizēti autobusi. Piemēram, vakar bija ap 40 cilvēku, kas ieradās no Londonas un tālāk no Minskas brauca uz Latviju.

Turklāt aktivizējušies pārvadātāji arī Latvijas pusē, kas par samaksu piedāvā nogādāt cilvēkus no Silenes robežpunkta tālāk jebkurā vietā Latvijā. Pēdējo nedēļu laikā katru dienu robežšķērsošanas punktā Urbāni-Silene no Baltkrievijas puses Latvijā ienāk no 10 līdz 40 emigrācijas tautiešu.

Plūsma ir arī otrā virzienā

Izbraukšanas atļauja jāsaņem no paša Valsts robežsardzes priekšnieka. Atļauju izceļot no Latvijas var saņemt diennakts laikā, vīzu Baltkrievijai divās stundās. Sarežģītākais – kā tikt līdz Minskas lidostai. Latvieši izmanto iespēju piesēsties kādai no kravas automašīnām. Pār pārbraukšanu pāri robežai tā samaksāti 20 eiro, bet pretī no Minskas jau gaida izsaukts taksometrs - 100 eiro līdz lidostai, TV3 stāsta aculiecinieki.

Daļa tautiešu Lielbritānijā ir nikni par šādu apkārtceļu un jautā, kāpēc nevar atsākt regulāru aviosatiksmi starp Latviju un Lielbritāniju.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) otrdien paziņojusi, – aviosatiksmi ar kādu valsti varēs atjaunot tikai tad, ja inficēšanās rādītājs būs 25 saslimušie uz 100 000 iedzīvotāju. Situācija Lielbritānijā vēl ilgi varētu neatbilst drošiem epidemioloģiskajiem kritērijiem: ”Saslimstības un mirstības dati visaugstākie ir novērojami Lielbritānijā, Zviedrijā, Īrijā, Beļģijā, Portugālē un Spānijā.”