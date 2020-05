"Progresīvie" aicina Bondaru atstāt Saeimas komisijas vadītāja amatu

Augstākās tiesas galīgais spriedums par 15 miljonu eiro piedziņu no "Latvijas Krājbankas" bijušās valdes locekļiem, tostarp - Bondara, stājās spēkā šī gada 28.aprīlī. "Progresīvos" neapmierina, ka trīs nedēļu laikā no Bondara nav sekojusi nekāda rīcība, un personīgas politiskas atbildības vietā viņa jaunākie publiskie izteikumi esot "apšaubījuši Latvijas tiesu varu un grāvuši sabiedrības uzticību Saeimas darbam".

"Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ir tieša ietekme uz valsts finanšu un banku nozari, tādēļ nav pieļaujama situācija, ka to vada amatpersona, kurai stājies spēkā nelabvēlīgs tiesas spriedums saistībā ar iepriekšējo profesionālo darbību finanšu sektorā," uzskata "Progresīvie". "Vienam no jebkura politiķa un politiķes mērķiem jābūt vairot sabiedrības uzticību, un Bondara gadījumā tā ir zaudēta jau sen. Jebkurš godprātīgs cilvēks šādā situācijā no amata atkāptos," piebildusi viena no "Progresīvo" līderēm Antoņina Ņenaševa.