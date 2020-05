Evija Smagare par dzīvi četrās sienās

"Visa pasaule ir nonākusi pavisam unikālā un mums iepriekš nepieredzētā situācijā, kura ietekmē ikvienu no mums. #Paliecmājās nu ir kļuvis par globālu ikdienas rutīnu un dzīvesveidu, tikai jautājums ir- kā mēs ar to tiekam galā? Dziesma stāsta par neizprotamo emociju gammu un eksistenciālo prāta stāvokli, kas caurstrāvo ikvienu no mums atrodoties savās istabās," tā par dziesmu stāsta Smagare.