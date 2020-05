ES stājas spēkā mentola cigarešu tirdzniecības aizliegums

Mentola cigarešu aizliegums ir daļa no ES jaunās tabakas izstrādājumu direktīvas, kas tika pieņemta 2014.gadā.

ES smēķē 26% no visiem iedzīvotājiem un 29% no eiropiešiem vecuma no 15 līdz 24 gadiem, liecina Eiropas Komisijas (EK) rīcība esošie dati.