Pūce: Bondars var pilnīgi mierīgi turpināt vadīt Saeimas Budžeta komisiju

Tādējādi, lūgts komentēt LA politisko domubiedru - partijas "Progresīvie" - publiski pausto viedokli, ka Bondaram pēc šī nelabvēlīgā tiesas sprieduma ir jāatkāpjas no Saeimas Budžeta komisijas priekšsēdētāja amata, Pūce sacīja, ka "Progresīvo" izdarītie secinājumi "nav gluži tādi, kādi atbilst juridiskajiem faktiem šajā spriedumā". Pūce uzsvēra, ka "Bondars nav atzīts par vainīgu", jo tas nav kriminālprocess, bet gan civilstrīds par to, kādas ir valdes atbildības robežas noteiktu darījumu izvērtēšanā.

Līdz ar to Pūce personīgi uzskata, ka Bondaram "nav ne morāla, ne juridiska pienākuma šobrīd atkāpties no [Saeimas Budžeta komisijas priekšsēdētāja] amata". Politiķis gan nenoliedza, ka apvienības "Attīstībai"/"Par!", kurā ietilpst LA, iekšienē ir bijušas un, iespējams, arī vēl būs diskusijas par Bondara situāciju un dažādiem citiem jautājumiem, un tas esot tikai normāli. Arī "Progresīvajiem", kuri vienojušies ar LA un "Kustību "Par!"" par kopīgu startu Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, esot tiesības brīvi paust savu viedokli par visdažādākajiem jautājumiem.

Augstākās tiesas galīgais spriedums par 15 miljonu eiro piedziņu no "Latvijas Krājbankas" bijušās valdes locekļiem, tostarp - Bondara, stājās spēkā šī gada 28.aprīlī. "Progresīvos" neapmierina, ka trīs nedēļu laikā no Bondara nav sekojusi nekāda rīcība, un personīgas politiskas atbildības vietā viņa jaunākie publiskie izteikumi esot "apšaubījuši Latvijas tiesu varu un grāvuši sabiedrības uzticību Saeimas darbam".

"Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai ir tieša ietekme uz valsts finanšu un banku nozari, tādēļ nav pieļaujama situācija, ka to vada amatpersona, kurai stājies spēkā nelabvēlīgs tiesas spriedums saistībā ar iepriekšējo profesionālo darbību finanšu sektorā," uzskata "Progresīvie". "Vienam no jebkura politiķa un politiķes mērķiem jābūt vairot sabiedrības uzticību, un Bondara gadījumā tā ir zaudēta jau sen. Jebkurš godprātīgs cilvēks šādā situācijā no amata atkāptos," piebildusi viena no "Progresīvo" līderēm Antoņina Ņenaševa.