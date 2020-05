Otrdien ugunsgrēkā Rucavas novadā cietis cilvēks

Vakar VUGD saņēma izsaukumu Rucavas novadā, kur no dzīvojamās mājas cēlas liesmas un dūmi. Notikuma vietā ar atklātu liesmu dega divstāvu koka dzīvojamā māja kopumā 200 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, no kuriem viens bija cietis un nodots mediķiem. Pēc vairākām stundām šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.