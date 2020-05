6 ieteikumi, kā no krīzes iznākt veselākiem un skaistākiem

Tāpēc tieši patlaban ir īpaši būtiski parūpēties par savu ķermeni un izvairīties no nevēlamām sekām ilgtermiņā.

Katru dienu būtu lietderīgi uzņemt vismaz piecas svaigu augļu un dārzeņu porcijas. Tās ķermenim nodrošinās tik ļoti nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas - īpaši A, C un E, kā arī cinku, kuriem ir liela nozīme stipras imūnsistēmas uzturēšanā.

3. Ķermenis ir tavs templis – uzturi to labā formā

Patlaban visbiežāk kājām noietais maršruts ir pārdesmit soļi virzienā no guļamistabas uz virtuvi. Ikdienas dzīvesveids kļuvis mazaktīvāks, taču to pašu nevarētu teikt par uzņemto kaloriju daudzumu. Ķermeni jācenšas nodarbināt tikpat aktīvi kā iepriekš. Laiku, kas iepriekš pavadīts, nokļūstot no punkta A līdz punktam B, varam izmantot rītarosmei.