Amatā pārceltais Knoks uzskata, ka VID vadība vēlas no viņa atbrīvoties

Kas interesanti – iepriekš nekādu runu par to, ka mani varētu pārcelt kādā citā amatā, nav bijis.

Strādāju valsts pārvaldē ilgi, lai saprastu, ka pārcelšanas reizēm ir sava veida sodi, atriebība, par to, kas noticis nesen. Sāku domāt, ko nesen esmu darījis. Tās būtiskās lietas – šajā gadā manā vadībā ir pabeigtas vairākas dienesta pārbaudes, kurās konstatēti vairāki pārkāpumi VID vadošo struktūrvienību vadītāju rīcībā.

Ņemot vērā, ka neviens no šiem ziņojumiem nav aizgājis, proti, disciplinārlietas nav ierosinātas, nonācu pie secinājuma, ka mana pēkšņā rotācija ir saistīta ar šiem ziņojumiem. Viens no pēdējiem ziņojumiem bija par Nodokļu un muitas policijas pārvaldes pieļautajām nelikumībām, kā arī tās struktūrvienības, kurā pašlaik strādāju, pieļautajiem pārkāpumiem.

Kā pārkāpumu pieļāvēji bija norādīji Podiņš un viņu vietnieki. Viņu pārkāpumi bija saistīti ar to, ka netika sniegta prasībā informācija. Saskārāmies ar nevēlēšanos sniegt materiālus, skaidrojumus. Šajā gadījuma vien vērsām uzmanību, nenorādot, ka nepieciešams sākt disciplinārlietu.

Vienlaikus man jau pirmajā darba dienā uz galda tika nolikti trīs kriminālprocesi un no manis nedēļas laikā prasa konkrētus rīcības plānus, kas nepieciešami kriminālprocesos. Es to fiziski tādā laika posmā izdarīt nevaru. Tas viss tiek virzīts uz to, lai nedēļas beigās varētu konstatēt, ka darbs nav izdarīts, lai varētu rosināt disciplinārlietu par pienākumu nepildīšanu.