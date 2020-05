Tagad reperi saldi kā zefīrs

"Lūkojoties no malas uz to, kas šobrīd notiek Latvijas hiphopā, ļoti gribējās radīt kaut ko nedaudz atšķirīgu – gan audio, gan vizuālā rokraksta ziņā. Dzīvojot ar šo domu dienu no dienas, nolēmu, ka šo apņemšanos īstenošu kopā ar vienu no saviem visu laiku iecienītākajiem pašmāju hiphopa māksliniekiem Kurtu,” stāsta 4ii.