Lietuvas valdība atļauj atsākt regulāru gaisa satiksmi ar Norvēģiju

Kā valdības sēdē pastāstījis ārlietu ministrs Lins Linkevičs, lidojumi no Viļņas uz Norvēģijas galvaspilsētu Oslo tiks atsākti no 25.maija. Atļauts lidot arī no Olesunnas un Bergenas uz Kauņu, un pieteikumi saņemti no divām lidsabiedrībām - "airBaltic" un "Wizz Air".