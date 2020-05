AT priekšsēdētāja amata kandidāts: Jāuzlabo tiesas spriešanas kvalitāte

AT Strupišs vēlas uzlabot sadarbību starp departamentiem un informācijas apmaiņu, "jo mums ir viena tiesu sistēma, bet reizēm gadās, ka vienā nozarē AT aizlido vienā orbītā, citā nozarē - kaut kādās paralēlās orbītās".

Strupiša skatījumā, otra būtiska problēma esot tā, ka "principā tiesneši nav mācīti". "Es to nosauktu par aroda "know-how". Mums mācības universitātē, Tiesnešu mācību centrā ir vairāk teorētisks pārskats par tēmu. Bet, kā vadīt tiesas sēdi, kā ierāmēt juridisko jautājumu - tas nav nemaz tik vienkārši. Tāpēc esmu iniciējis semināru, pilotprojektu civillietu tiesnešiem. Nodarbības ar konkrētu lietu. Daudzās attīstītajās valstīs ir tiesnešu rokasgrāmatas. Mūsu tiesneši ļoti bieži, es to redzu spriedumos, iet uz izjūtu. Bet, ja pašā sākumā ieliec visus jautājumus pareizā rāmī, tas iedod struktūru un skaidrību. Un cilvēks, saņemot spriedumu, redzētu - es zaudēju tāpēc, ka nepierādīja to un to. Šobrīd to bieži vien nevar saprast," skaidrojis tiesnesis.