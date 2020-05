Ekspluatācijā pieņemta Mežaparka Lielās estrādes būvniecības B posma pirmā kārta

Sazaroto "koku rakstu" un pārējās metāla konstrukcijas veido 1766,4 tonnas smagi metāla elementi. Unikālā konstrukcija ir veidota no kolonām un kopnēm, kas iestiepjas debesīs līdz 35,8 metriem. Metāla kopnēs ir iekārti 510 akustiskie vairogi - tādējādi šis objekts Eiropas mērogā ir atzīstams kā unikāls tieši šo sarežģīto konstrukciju dēļ, jauno būvi raksturoja Rusins.

Viņš norādīja, ka jāņem vērā, ka darbu norise Mežaparkā ir tikai viena neliela daļa no kopējā procesa, kas ietver materiālu ražošanu, piegādi un montāžu, kas daļēji tika veikta ārpus Latvijas robežām, piemēram, metāla konstrukcijas tika ražotas un piegādātas no rūpnīcas Ungārijā. "Tomēr visatzinīgākie vārdi šodien jāsaka visiem būvniecības dalībniekiem par veiksmīgi kopā paveikto tik īsā un saspringtā termiņā, kas sekmējis to, ka Latvijā iegūstam pasaules līmeņa objektu," lepojās Koks.