Tramps: ASV izstājas no Atvērto debesu līguma

"Krievija līgumu neievēro. kamēr viņi to neievēros, mēs izstājamies," žurnālistiem pavēstīja Tramps.

Līgums paredz iespēju veikt novērošanas un fotografēšanas lidojumus virs tā dalībvalstu teritorijām, lai iegūtu informāciju par to bruņotajiem spēkiem, militārajiem objektiem un aktivitātēm.

Martā ASV aizsardzības ministrs Marks Espers pārmeta Krievijai, ka tā pārkāpusi Atvērto debesu līgumu, liedzot ASV un citām valstīm veikt lidojumus virs Kaļiņingradas un netālu no Gruzijas, lai gan Atvērto debesu līgums to atļauj.

Iepriekš laikraksts "New York Times" ziņoja, ka Tramps nav bijis apmierināts arī ar Krievijas pārlidojumiem pār viņam piederošo golfa kūrortu Ņūdžersijā pirms trim gadiem.

Laikraksts uzskata, ka izstāšanās no šī līguma varētu būt prelūdija ASV aiziešanai no 2010.gadā noslēgtā Stratēģiskā bruņojuma ierobežošanas līguma (START), ar kuru ASV un Krievijai noteikti kodolarsenālu griesti ievērojami zemākā līmenī nekā Aukstā kara laikā, kad to apjoms bija sasniedzis kulmināciju.