Acis ir galvenie vārti jebkurai vīrusu infekcijai, un COVID - 19 nav izņēmums

Ikvienam, kam rūp sava redze, ir jāzina par dabisko pigmentu, kuru neražo mūsu ķermenis, bet no tā ir atkarīga cilvēka redzes kvalitāte un skaidrība. Tas ir luteīns. Tā galvenā funkcija ir absorbēt gaismas starus un aizsargāt no pārmērīgas saules iedarbības, it īpaši no visaktīvākajiem un kaitīgākajiem stariem no ultravioleto staru spektra - zilajiem un violetajiem.