Samanta Tīna piedāvā jaunu video par sievietes skaistuma stereotipiem

FOTO: kadrs no video

Pēc Latvijas Televīzjas paziņojuma par to, ka 2021. gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Roterdamā, Nīderlandē Latviju pārstāvēs Samanta Tīna, mūziķe saviem klausītājiem un atbalstītājiem piedāvā savu jaunāko singlu un videoklipu “I got The Power”, kurā iestājas pret sieviešu skaistuma stereotipiem.