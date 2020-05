Autokoncertā lidlaukā "Spilve" tiks nodrošināta ēdienu un dzērienu bezkontakta piegāde

Autokoncerts lidlaukā norisināsies 11. jūnijā un tā laikā ēdienu un dzērienu piegādi koncerta vietā varēs veikt izmantojot Mobilly aplikāciju. Brīdī, kad pasūtījums būs gatavs, koncerta apmeklētājs, kurš pasūtījis ēdienu, saņems zvanu no kurjera, lai precizētu automašīnas atrašanās vietu. Precīza automašīnas atrašanās vieta ir norādīta uz katras iegādātās biļetes. Kurjers, caur neatvērtu automašīnas logu, noskenēs QR kodu kā apliecinājumu, ka pasūtījums ir izpildīts un novietos to uz vai pie automašīnas. Laikā, kamēr kurjers atradīsies pie automašīnas, no tās izkāpt ir aizliegts.