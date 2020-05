Ielūkojies, kā izskatās biznesa centrs "Origo One"

Projekta realizācijas laikā tirdzniecības centra "Origo" kopējā platība pieaugusi no 35 500 līdz 81 800 kvadrātmetru. No tiem 35 700 kvadrātmetru atvēlēti tirdzniecības telpām, savukārt 11 100 kvadrātmetru aizņems A klases biroji un darījumu telpas - biznesa centrs "Origo One". Būvniecības projekta laikā ēka ir paplašināta ar pazemes autostāvvietu, nodrošinot vietu līdz 130 automašīnām, tostarp elektromobiļiem, kā arī izvietota velonovietne 66 velosipēdiem (papildus pieejami arī 27 velostatīvi publiskajā ārtelpā).